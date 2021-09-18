Нетрезвую женщину задержали на трассе в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, на трассе «Мамлютка-Костанай», полицейские остановили «BMW», за рулем которого находилась нетрезвая водитель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, внимание патрульных привлекла неуверенная манера управления.

Оказалось, что 33-летняя местная жительница села за руль, будучи нетрезвой. Медосвидетельствование показало алкогольное опьянение. Женщина подтвердила, что употребляла перед поездкой коньяк.

Решением суда она лишилась водительских прав на семь лет.

«Такое же наказание с 10-го сентября в области понес ещё 41 человек, который позволил себе сесть за руль после употребления спиртного. Сейчас в области проводится оперативно-профилактическое мероприятия «Пьяный водитель». Проверки на дорогах проводятся в усиленном режиме», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.