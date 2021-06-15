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    19:30, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Нетрезвую женщину за рулем задержали полицейские Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бдительные жители поселка близ Нур-Султана сообщили в полицию, что автомашиной «Киа Рио» управляет нетрезвая женщина. На автомашине с разбитым бампером, водитель двигалась с нарушением ПДД, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города.

    На место происшествия незамедлительно выехали патрульные полицейские. На улице Аккемер автомашина была остановлена. При проверке документов установлено, что 39-летняя женщина не в первый раз садится за руль в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году, за вождение в нетрезвом виде она была лишена права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

    Согласно медицинскому освидетельствованию женщина управляла автомашиной в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. Нарушительницу водворили в Изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело. Автомашина помещена на коммунальную стоянку.

    За двое суток в Нур-Султане выявлено более 700 нарушений Правил дорожного движения, задержано 18 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

    Решением административного суда за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения все водители арестованы сроком на 15 суток и лишены водительского удостоверения на 7 лет.

    В полиции отметили, что с января 2020 года усилена ответственность водителей за управление автотранспортом в состоянии опьянения.

    «За вождение в нетрезвом виде водитель может лишиться прав управления, получить арест от 15 до 20 суток и штраф. Если же водитель, лишенный права управления, повторно сядет за руль автомобиля в опьянении, то это деяние подпадает под санкцию статьи 346 УК РК», - говорит начальник Управления дознания ДП г Нур-Султана Нурлан Муканов.



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