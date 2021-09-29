Нетрезвую женщину вытолкали из автобуса и избили в Темиртау

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Пьяную женщину вытолкали из автобуса и избили неизвестные мужчины. Полиция выясняет личность потерпевшей и тех, кто нанес ей удары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В сети появилось видео, где неизвестные лица выталкивают пьяную женщину из автобуса. Затем на кадрах видно, как мужчины начали ее пинать. Полиция выясняет личность участников инцидента.

«Установлены автобус, следовавший по маршруту Караганда-Темиртау, его 41-летний водитель и 25-летний кондуктор. Последний пояснил, что 28 сентября около 16.30 на остановке «ДК горняков» в автобус села женщина в алкогольном опьянении. Она вела себя неадекватно - выражалась нецензурной бранью, вела себя вызывающе, отказалась оплачивать проезд. Доехав до Темиртау, на остановке «Кооператор» кондуктор и пассажиры вывели данную женщину из салона. После чего неизвестный нанес ей телесные повреждения», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению личности потерпевшей и лица, причастного к данному уголовному правонарушению. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК «Хулиганство».



