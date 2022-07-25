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Нетрезвого водителя самосвала задержали в столице
25 Июля 2022 12:47

Нетрезвого водителя самосвала задержали в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За двое суток на дорогах столицы задержано 26 пьяных водителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

Согласно законодательству, решением суда за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения все нарушители будут арестованы на срок 15 суток и лишены водительского удостоверения сроком на семь лет. Автомобили нарушителей водворены на коммунальную стоянку.

23 июля, в ночное время, по проспекту Кабанбай бытыра была остановлена автомашина «Toyota Rav4». Установлено, что за рулем авто находилась девушка в состоянии алкогольного опьянения. В отношении девушки возбуждено административное производство по статье 608 части 1 КРКобАП.

Также в ночное время патрульными полицейскими по Коргалжынскому шоссе был остановлен водитель самосвала «HOWO». От водителя исходил резкий запах спиртного. 41-летнего мужчину доставили на медицинское освидетельствование, согласно заключению врача он находился в алкогольном опьянении средней степени тяжести.

В столице с 19 июля в целях повышения уровня дорожной безопасности проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». С начала ОПМ выявлено более 2 200 нарушений ПДД.

За выезд на встречную полосу задержано 16 водителей, 120 водителей наказаны за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, выявлено 46 человек, не имевших права управления автомобилем.


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