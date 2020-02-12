Нетрезвого водителя приговорили к пожизненному лишению прав в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – К 2 годам ограничения свободы, штрафу и пожизненному лишению водительских прав приговорили актюбинца, который был задержан в январе этого года в нетрезвом виде за рулем, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

Как известно в Республике Казахстан с 11 января 2020 года вступил в силу закон об ужесточении ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

«14 января нарядом патрульной полиции во дворе дома по улице 101-й стрелковой бригады была остановлена автомашина «Тойота-Камри», водитель которой будучи лишенным права управления транспортным средством управлял автомашиной в нетрезвом состоянии. По решению городского суда №2 города Актобе водителя признали виновным по статье 346 части 1 УК РК и его приговорили к 2 годам ограничения свободы, штрафу в размере 40 тысяч тенге и пожизненно лишили водительского удостоверения. Это первый случай в Актобе, когда водителя приговорили к ограничению свободы с момента вступления в силу нового закона об ужесточении ответственности водителей», - отметил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

Всего с 11 января в регионе было зарегистрировано 9 фактов управления транспортным средством, будучи лишенными судом права управления в состоянии алкогольного опьянения.