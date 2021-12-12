Нетрезвого водителя фуры на трассе в СКО привлекли к ответственности

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Нетрезвого водителя фуры на трассе привлекли к ответственности полицейские СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Около 22:15 ч. на 87 км автодороги «Кокшетау-Рузаевка» сотрудники батальона патрульной полиции ДП СКО заметили на обочине фуру Daimler Chrysler. Стражи порядка остановились, чтобы спросить у водителя и его сменщика, все ли в порядке. Шоферы ответили, что остановились для отдыха и не намерены трогаться в путь. Однако вскоре, развернувшись, полицейские увидели, что большегруз продолжает движение. Они остановили фуру для проверки. От находившегося за рулем жителя Костаная исходил запах алкоголя. Медосвидетельствование подтвердило, что мужчина при управлении многотонным грузовиком был нетрезв. В отношении него был собран материал по статье 608 Кодекса РК об административных правонарушениях.

В настоящее время водитель по решению суда отбывает 15 суток ареста. Следующие 7 лет ему запрещено управлять транспортными средствами. Большегруз водворен на спецстоянку.

– В настоящее время в области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Важным направлением работы является укрепление дорожной безопасности. Всего за 6 дней ОПМ полицейскими области задержан 31 нетрезвый водитель, из них 6 — на загородных автодорогах. Также сотрудниками областного БПП выявлено 104 факта нарушения скоростного режима. Напоминаем, что превышение скорости особенно опасно на зимних дорогах, когда в силу климатических условий торможение транспортных средств может быть затруднено. Призываем всех водителей соблюдать осторожность и строго следовать требованиям Правил дорожного движения, — сообщает первый заместитель начальника ДП СКО Канат Айтбаев.

Всего с начала ОПМ полицейскими области выявлено свыше 1,5 тысяч различных административных правонарушений, из них примерно каждое пятое — нарушение ПДД.



