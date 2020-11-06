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вчера 22:10
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вчера 21:20
Нетрезвого водителя без прав задержали в Актау
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау полицейские задержали водителя в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина пять лет назад был лишен водительских прав и должен был получить их 11 ноября, передает lada.kz.
Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, 4 ноября примерно в 9:00 сотрудниками батальона патрульной полиции для проверки документов была остановлена автомашина Toyota Yaris.
«С подозрением в употреблении алкоголя водителя освидетельствовали, результат подтвердил наличие алкоголя легкой степени у 41-летнего мужчины. Также выяснилось, что в 2015 году суд лишил водителя прав управления транспортным средством на пять лет и вернуть документ мужчина мог бы 11 ноября, но теперь за повторное нарушение закона предусмотрено лишение прав еще на 7 лет. Дальнейшее решение примет суд», - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.
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