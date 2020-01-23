Нетрезвого пассажира сняли с поезда транспортные полицейские

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Транспортные полицейские совместно с волонтерами провели акцию «Нулевая терпимость», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на, пресс-службу Департамент полиции на транспорте.

«21 января сотрудниками Линейного отдела полиции на станции Оскемен-1 с пассажирского поезда сообщением «Риддер-Томск» актом начальника данного поезда был снят 54-летний гражданин Российской Федерации», - говорится в сообщении.

По словам начальника поезда, мужчина находился в нетрезвом состоянии, вел себя не адекватно, тем самым нарушил общественный порядок. В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ст. 440 ч.1 КоАП РК и ему наложен штраф в размере 5 МРП.

«Всего за три дня проведения акции «Нулевая терпимость к беспорядку и правонарушениям» на объектах авиа- и железнодорожного транспорта страны выявлено 1210 административных правонарушений», - отметил заместитель начальника управления административной полиции Департамента полиции на транспорте Талгат Рахметов.

По его словам, в рамках мероприятия к административной ответственности привлечено за торговлю в неустановленных местах и приставание в общественных местах 152 правонарушителей, за нарушение запрета курения - 138, за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде - 119, за загрязнение мест общего пользования - 48, за мелкое хулиганство - 17, за нахождение несовершеннолетних в ночное время без сопровождения взрослых -13 и др».

«Органы внутренних дел всегда нуждаются в поддержке со стороны общественности, - говорит пресс-секретарь Департамента Ляззат Касымжанова. - Сегодня волонтеры-студенты по специальности «Правоохранительная деятельность» столичного колледжа «Менеджмента и бизнеса» помогают транспортным полицейским сразу по нескольким направлениям. Наши волонтеры проводят с подростками разъяснительные беседы для предупреждения самовольных уходов из семей и учебных заведений. Несомненно, такая работа позволяет уберечь ребят от необдуманных поступков».

Также было проведено 241 профилактических мероприятий, в том числе среди жителей населенных пунктов, расположенных вблизи железнодорожного полотно - 61, коллективов железнодорожных и авиа организаций - 91, в иных учреждениях - 89.

Напомним, что с 20 по 24 января на участках обслуживания ДП на транспорте проводится широкомасштабная акция «Нулевая терпимость к беспорядку и правонарушениям».