Нетрезвого мужчину сняли с поезда в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Нетрезвого мужчину сняли с поезда транспортные полицейские в Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

Ночью 23 сентября в пассажирском поезде сообщением «Алматы-Шымкент» 31-летний житель Жамбылской области распивал алкогольные напитки в вагоне. Нетрезвый мужчина стал нарушать покой пассажиров. Об этом рассказала начальник управления внутренних и внешних коммуникаций департамента полиции на транспорте МВД РК Ляззат Касымжанова.

По ее словам, сотрудниками линейного отдела полиции на станции Луговая по акту начальника мужчина был снят с вышеуказанного поезда.

«В отношении правонарушителя было составлено сразу два административных протокола: по ст. 440 ч. 1 КоАП РК «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения» и по ст. 437 ч. 1 КоАП РК «Нарушение тишины». На мужчину наложен административный штраф в размере 10 МРП (29170 тенге)», - отметила она.



