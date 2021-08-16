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Нетрезвого иностранца сняли с самолета в Алматы

16 Августа 2021 16:24
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Нетрезвого иностранца сняли с самолета в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские сняли с рейса «Алматы - Шарджа» гражданина Иордании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

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«В дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту Алматы поступило сообщение от представителя авиакомпании «Эйр Арабия» о том, что при посадке на авиарейс сообщением «Алматы - Шарджа» находится правонарушитель. В ходе проверки транспортные полицейские установили личность данного гражданина, им оказался 30-летний гражданин Иордании, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По акту об отказе был снят с рейса», - сообщила сегодня пресс-служба департамента.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, выявлено алкогольное опьянение легкой степени.

В отношении пассажира составлен административный протокол по ст.440 ч.1 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения), наложен штраф в размере 5 МРП.

С начала года транспортными полицейскими страны за различные административные правонарушения привлечено к ответственности 27 760 граждан, в том числе 2847 - за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде.


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#Алматы   #Происшествия   #Транспорт  
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