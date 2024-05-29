Нетрезвым за рулем задержали акима сельского округа в СКО

В Северо-Казахстанской области на Совете по этике рассмотрели дисциплинарное дело в отношении акима Возвышенского сельского округа района им. Г.Мусрепова Каната Токпанова. В начале мая он сел за руль в нетрезвом состоянии, передает корреспондент агентства Kazinform.

Главный специалист управления контроля в сфере государственной службы Абзал Уразамбетов сообщил, что проводилось служебное расследование, в ходе которого установлено, что сельский аким привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. 2 мая в рабочее время на служебном автомобиле он передвигался по загородной трассе. Перед поездкой выпил банку пива. Токпанова остановили сотрудники полиции и направили на медосвидетельствование, которое установило легкую степень опьянения. В качестве наказания к нему применили арест на 15 суток и лишение водительских прав на семь лет. Сам Токпанов проступок признал и оспаривать решение не стал.

Председатель Совета по этике Дулат Тайшабай отметил, что поступили обращения от жителей сельского округа в поддержку госслужащего. Некоторые члены Совета по этике предлагали провести выездное заседание и на месте решить, нужно ли лишать сельский округ акима, о котором много положительных отзывов.

Тем не менее большинством голосов акиму района им. Г.Мусрепова рекомендовано уволить К.Токпанова с занимаемой должности.

С начала года по области зарегистрировали пять фактов, когда госслужащие садились за руль в нетрезвом состоянии.

Ранее, также в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля, был задержан аким Чкаловского сельского округа Северо-Казахстанской области.