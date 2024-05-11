Нетрезвых россиянок сняли с авиарейса в Алматы

Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту города Алматы по акту были сняты два пассажира с авиарейса сообщением Алматы-Дубай, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейскими установлены 24- и 25-летние граждане Российской Федерации, которые во время посадки находились в состоянии алкогольного опьянения, тем самым нарушили общественный порядок.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, у задержанных выявлено алкогольное опьянение средней степени. Правонарушительницы привлечены к ответственности за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения и оштрафованы на 5 МРП каждая.

С начала 2024 года транспортными полицейскими за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечен 30 871 человек, в том числе за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде – 2339.



