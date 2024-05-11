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    22:00, 10 Май 2024 | GMT +6

    Нетрезвых россиянок сняли с авиарейса в Алматы

    аэропорт Алматы
    Фото: polisia.kz

    Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту города Алматы по акту были сняты два пассажира с авиарейса сообщением Алматы-Дубай, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Полицейскими установлены 24- и 25-летние граждане Российской Федерации, которые во время посадки находились в состоянии алкогольного опьянения, тем самым нарушили общественный порядок.

    Согласно заключению медицинского освидетельствования, у задержанных выявлено алкогольное опьянение средней степени. Правонарушительницы привлечены к ответственности за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения и оштрафованы на 5 МРП каждая.

    С начала 2024 года транспортными полицейскими за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечен 30 871 человек, в том числе за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде – 2339.

    Теги:
    Самолет Регионы Полиция Борьба с преступностью Алматы Россия
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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