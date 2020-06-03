Нетрезвая иностранка угнала авто у сестры в Казахстане и попала в аварию

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Нетрезвая гражданка Узбекистана незаконно пересекла границу, угнала автомашину у своей сестры, проживающей в Алматинской области, и совершила ДТП, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В результате аварии, пострадали двое пассажиров 31-летний мужчина и 23-летняя женщина.

«33-летняя гражданка Республики Узбекистан, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомашины «Toyota Camry», на трассе «Алматы-Бишкек», не справившись с управлением, допустила опрокидывание. Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 345-1 ч. 2 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в областной полиции.

Между тем, установлено, что 16 мая 2017 года Карасайским специализированным межрайонным административным судом подозреваемая была признана виновной за неоднократное нарушение иностранцем законодательства в области миграции населения и выдворена за пределы Казахстана, с ограничением въезда до 16 мая 2022 года.

«Учитывая, что на территории Казахстана она находилась незаконно, данный факт зарегистрирован в ЕРДР Управления полиции Карасайского района по признакам уголовного проступка предусмотренного ст. 392 ч.1 УК «Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан». Кроме того, машину, на которой она совершила аварию, с ее слов, она угнала у сестры, являющейся гражданкой РК», – пояснил заместитель начальника Департамента полиции региона Данияр Мендебаев.



