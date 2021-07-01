Нетрезвая дочь убила мать в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пьяная дочь убила мать и спрятала тело в погребе в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Илийского РУП обратился 77-летний мужчина с заявлением об обнаружении тела жены в погребе времянки.

Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что пожилая женщина жила в доме вместе с мужем, а во времянке временно проживала ее 57-летняя дочь, злоупотреблявшая спиртными напитками и находившаяся на момент обнаружения трупа в состоянии алкогольного опьянения.

После вытрезвления, сыщики предъявили ей ряд добытых в ходе осмотра места происшествия доказательств вместе с орудием преступления. Изобличенная женщина призналась в убийстве матери и сокрытии тела в погребе.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 99 ч. 1 УК РК «Убийство». Ведется расследование. Подозреваемой на период досудебного расследования избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.