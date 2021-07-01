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    00:21, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Нетрезвая дочь убила мать в Алматинской области

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пьяная дочь убила мать и спрятала тело в погребе в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть Илийского РУП обратился 77-летний мужчина с заявлением об обнаружении тела жены в погребе времянки.

    Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что пожилая женщина жила в доме вместе с мужем, а во времянке временно проживала ее 57-летняя дочь, злоупотреблявшая спиртными напитками и находившаяся на момент обнаружения трупа в состоянии алкогольного опьянения.

    После вытрезвления, сыщики предъявили ей ряд добытых в ходе осмотра места происшествия доказательств вместе с орудием преступления. Изобличенная женщина призналась в убийстве матери и сокрытии тела в погребе.

    Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 99 ч. 1 УК РК «Убийство». Ведется расследование. Подозреваемой на период досудебного расследования избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Алматинская область Правоохранительные органы
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