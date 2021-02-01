Нетипичная реакция после вакцинации: Минздрав будет расследовать каждый случай
«Если вдруг что-то не так пойдет ( о вакцинации против коронавируса), кто будет отвечать?» - спросил журналист в ходе получения руководством Минздрава вакцины против коронавируса.
«Вся ответственность солидарная, конечно, на всех этапах несут все - начиная от производителя до лечебных учреждений. И, конечно, Министерство здравоохранения каждый случай будет расследовать отдельно. Будут созданы специальные комиссии при каждом областном, региональном управлении здравоохранения по расследованию случаев нетипичной реакции», - пояснил Ерлан Киясов.
Сегодня, 1 февраля, в Казахстане начался первый этап вакцинации против коронавируса. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.
Планируется, что вакцинация против КВИ продолжится до конца 2021 года с охватом до 6 млн человек. Вакцинация в нашей республике будет осуществляться поэтапно. В первую очередь, вакцинации против коронавирусной инфекции подлежат уязвимые группы населения, которые подвержены высокому риску заражения и распространения коронавирусной инфекции, с дальнейшим охватом остальных групп населения, подлежащих иммунизации. Первыми будут привиты врачи инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, приемных покоев больниц, сотрудников санэпидслужб и так далее. Затем приступят к вакцинации педагогов в школах и вузах. Третий этап вакцинации охватит граждан с хроническими заболеваниями и ряд других категорий. До конца года число вакцинированных граждан в Казахстане планируется довести до 6 млн.