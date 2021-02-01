Нетипичная реакция после вакцинации: Минздрав будет расследовать каждый случай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При нетипичной реакции после получения вакцины против коронавируса при каждом областном, региональном управлении здравоохранения будут созданы специальные комиссии по расследованию таких случаев. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если вдруг что-то не так пойдет ( о вакцинации против коронавируса), кто будет отвечать?» - спросил журналист в ходе получения руководством Минздрава вакцины против коронавируса.

«Вся ответственность солидарная, конечно, на всех этапах несут все - начиная от производителя до лечебных учреждений. И, конечно, Министерство здравоохранения каждый случай будет расследовать отдельно. Будут созданы специальные комиссии при каждом областном, региональном управлении здравоохранения по расследованию случаев нетипичной реакции», - пояснил Ерлан Киясов.

Сегодня, 1 февраля, в Казахстане начался первый этап вакцинации против коронавируса. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.

Планируется, что вакцинация против КВИ продолжится до конца 2021 года с охватом до 6 млн человек. Вакцинация в нашей республике будет осуществляться поэтапно. В первую очередь, вакцинации против коронавирусной инфекции подлежат уязвимые группы населения, которые подвержены высокому риску заражения и распространения коронавирусной инфекции, с дальнейшим охватом остальных групп населения, подлежащих иммунизации. Первыми будут привиты врачи инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, приемных покоев больниц, сотрудников санэпидслужб и так далее. Затем приступят к вакцинации педагогов в школах и вузах. Третий этап вакцинации охватит граждан с хроническими заболеваниями и ряд других категорий. До конца года число вакцинированных граждан в Казахстане планируется довести до 6 млн.