Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Netflix перестал работать в России без VPN-сервисов
27 Мая 2022 16:09

Netflix перестал работать в России без VPN-сервисов

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Видеосервис Netflix стал недоступен пользователям из России без подключения к VPN-сервисам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Возникла проблема с подключением к Netflix. Повторите попытку позднее», - говорится в уведомлении сервиса, которое появляется при попытке зайти в мобильное приложение.

Веб-версия Netflix также недоступна российским пользователям.

ТАСС направил запрос в Роскомнадзор с просьбой пояснить причины возникновения трудностей с доступом к сервису на территории РФ.

В начале марта Netflix приостановил работу на территории России в связи с событиями вокруг Украины. Ранее руководство компании также сообщило, что Netflix не будет транслировать 20 российских федеральных каналов первого и второго мультиплекса, несмотря на требование законодательства РФ.

Читайте также
Российский рубль является самой эффективной валютой в мире в этом году
Ограничение на продажу топлива для иностранных автомобилистов ввели в Венгрии
Основным переносчиком вируса оспы обезьян могут быть грызуны - российский ученый
Великобритания вводит налог 6 млрд долларов для нефтегазовых компаний
Предстоящий референдум обсудили молодые казахстанцы в Санкт-Петербурге
МВД РК не вводит ограничения на получение ИИН иностранцами
Китай и Россия заблокировали санкции ООН в отношении Северной Кореи
Террориста-смертника задержали в Турции

Лента новостей

Архив