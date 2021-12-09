Нет желания встать на путь исправления – Дмитрий Демидов о реабилитации преступников-воров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник управления криминальной полиции столичного департамента полиции Дмитрий Демидов рассказал в ходе брифинга о реабилитации преступников-воров. По его словам, создаются хорошие условия для реабилитации, однако не каждый пользуется этим и нет желания встать на путь исправления. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Путем привлечения к уголовной ответственности за совершение краж в последующем лицо ставится на специализированный учет, которым постоянно пользуются сотрудники криминальной полиции и департамента полиции в целом. При задержании наша местная полицейская служба с учетом цифровизации имеет возможность непосредственно на месте организовать проверку лица по всем учетам и дать первоначальную оценку лицу, совершившему преступление», - отметил спикер.

По его словам, реабилитацией ранее судимых занимаются многие государственные органы, в том числе неправительственные организации.

«Создаются различные условия для реаблитации, однако не каждый пользуется этим и, наверное, нет желания встать на путь исправления в будущем. Очень хорошая система реабилитации существует у нас в стране и доводится до лиц, которые отбыли наказание», - прокомментировал Дмитрий Демидов.

Начальник управления криминальной полиции признался, что они не всегда являются победителями и раскрывают все совершенные кражи.

«Не буду лукавить, мы не всегда являемся победителями. Раскрываемость преступлений составляет 40-45%. Оставшаяся часть – нераскрытые кражи, лица, совершившие кражу, но оставшиеся без наказания. Наши сотрудники криминальной полиции занимаются не только кражами, которые совершены в дежурные сутки, их работа сосредоточена на раскрытие ранее совершенных преступлений, в том числе и прошлых лет. На постоянной основе проводится работа, глубокий анализ и проверка, как лиц ранее судимых, так и по вновь совершенным преступлениям по почерку к ранее совершенным нераскрытым кражам, иным преступлениям, в том числе прошлых лет. Мы имеем неплохой показатель по раскрытию этого вида преступления», - добавил он.



