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Нет выше идеи, чем национальная идея «Алаш» – Азат Перуашев

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
25 Ноября 2020, 14:12
Нет выше идеи, чем национальная идея «Алаш» – Азат Перуашев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – К 135-летию Мыржакыпа Дулатулы в столице проходит онлайн-конференция «Оян, қазақ!», организованная Демократической партией «Ак жол», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы проводим конференцию в связи со 135-летием одного из духовных лидеров движения «Алаш» Мыржакыпа Дулатулы. Прошедший 2020 год был полон значительных и важных мероприятий, в этом году исполняется 100 лет со дня создания Казахской Республики», – сказал председатель партии Азат Перуашев.

Спикер напомнил, что Мыржакып Дулатулы сыграл особую роль в движении «Алаш» и остановился на его заслугах.

«Его книга ««Оян, қазақ!», вышедшая в 1909 году, стала документом, превратившимся в манифест казахского национально-освободительного движения. Партия «Ак жол» уделяет особое внимание принципам и национальной идее движения «Алаш». В политической программе, принятой на недавно прошедшем съезде партии, мы также посвятили отдельную статью этим двум понятиям – независимости и национальной идее «Алаш». Для казахского народа нет идеи и принципов выше, чем идеи и принципы «Алаш». Мы посвящаем исследования трудам вождей «Алаш», в том числе Мыржакыпа Дулатулы, проводим научно-практические конференции. На сегодняшнюю конференцию собрались известные исследователи движения «Алаш», ученые и историки», – сказал А. Перуашев.


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