Нет оснований для роста цен на бензин - Минэнерго РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики Магзум Мирзагалиев ответил на вопрос по поводу роста цен на бензин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается бензина, действительно, вчера прошла такая информация что бензин подорожал, я изучил статистику за последние три года. Мы видим, что за последние три года - с 2018 года по 2021-ый цена на 92-й бензин выросла с 163 до 177-178 тенге. На 15 тенге за три года. Это, конечно же, незначительный рост. Но в то же время это нас вчера, скажем так, обеспокоило. Потому что мы считаем, что сейчас нет оснований для роста цен на бензин, в связи с тем, что бензин производится и отгружается в необходимых количествах. С бензином ситуация у нас, естественно, на сегодняшний день очень даже стабильная», - пояснил Магзум Мирзагалиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства.

Также министр ответил на вопрос касательно ситуации по авиакеросину.

«В стране ситуация по объемам авиакеросина достаточно стабильная. У нас на сегодняшнее утро количество запасов составляет чуть более 37 тысяч тонн. Кроме этого, мы до конца месяца планируем произвести порядка 46 тысяч авиакеросина при потреблении 50 тысяч ежемесячно. Поэтому никаких вопросов, связанных с обеспеченностью, возникать не должно», - отметил глава ведомства.

Ранее Магзум Мирзагалиев заявил, что ситуацию по дизельному топливу в Казахстане смогли стабилизировать.