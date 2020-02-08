Нет никаких оснований придавать бытовому конфликту в Кордайском районе межэтнический окрас - Сауытбек Абдрахманов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Сауытбек Абдрахманов прокомментировал события, произошедшие в Кордайском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Около полутора века назад в Китае произошло восстание против власти Циньской империи. Эта восстание было жестоко подавлено. Участники преследовались за то, что исповедовали Ислам, это были дунгане. После многие из них нашли пристанище на казахской земле, их здесь тепло встретили. С этих времен мы живем вместе, и у нас единая судьба. В предыдущем году группа депутатов Мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана посещала Кордайский район Жымбылской области и приняла участие в праздновании 140-летия пребывания дунган на казахской земле. Тогда мы стали свидетелями дружелюбного проживания представителей разных этносов на казахской земле. Теперь же до нас доходят негативные новости именно с этого места, мы слышим об этих печальных событиях, у нас болит сердце», - сказал С.Абдрахманов.

Депутат добавил, что в результате конфликта произошла массовая драка, которая в итоге привела к людским потерям. Подожжены дома, перевернуты автомобили. Этот вопрос взят на контроль лично Главой государства.

«На сегодня ясно одно, что нет никаких законных оснований придавать произошедшему на бытовой почве конфликту межэтнический окрас», - подчеркнул мажилисмен.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал 8 февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев. По информации МВД, восемь человек погибли и более 40 получили ранения в ходе конфликта. Глава Министерства информации и общественного развития РК Даурен Абаев на брифинге в СЦК призвал не допускать распространения фейковой информации по событиям в Кордайском районе и не допускать призывов к насилию



