Нет необходимости всему населению вакцинироваться от коронавируса – Минздрав РК

Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова прокомментировала вопрос вакцинации от коронавирусной инфекции, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Сегодня по рекомендациям организации здравоохранения, в принципе, нет необходимости вакцинировать всему населению от коронавирусных инфекций или ревакцинироваться. То есть на сегодня речь идет только по уязвимым группам населения, то есть это лица пожилого возраста. Страна сама определяет, нужно или это не нужно в зависимости от экономической ситуации, - сказала Айжан Есмагамбетова в кулуарах Сената.

Ранее сообщалось, что в Астане эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции стабильная.

— Ежедневно регистрируются единичные случаи, тем самым город продолжает находиться в «зеленой» зоне. Но при этом наблюдается незначительный рост заболеваемости. Так, по статистике в декабре 2023 года зарегистрирован 61 случай, в январе — 74 случая, а первую неделю февраля — 25 случаев, — сообщила главный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова.

А вот в Карагандинской области в середине февраля было зафиксировано свыше 30 случаев заболевания КВИ.