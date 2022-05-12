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Нет хамству и мздоимству – замглавы МВД раскритиковал работу полиции Шымкента
12 Мая 2022 13:31

Нет хамству и мздоимству – замглавы МВД раскритиковал работу полиции Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В связи с громкими задержаниями в полиции Шымкента министр внутренних дел Марат Ахметжанов направил в мегаполис группу руководителей из МВД, которую возглавил первый заместитель министра Марат Кожаев, передает МИА «Казинформ».

В ходе встречи замглавы МВД дал жесткую оценку нарушениям дисциплины и законности среди сотрудников шымкентской полиции, сообщили в пресс-службе ДП.

«Нынешняя ситуация требует безотлагательных перемен. В рядах полиции Казахстана нет места хамству, мздоимству и кумовству», – заявил замминистра.

Марат Кожаев уточнил, какими качествами должен обладать сотрудник правоохранительных органов.

«Сегодня мы поддерживаем и будем продвигать честных, справедливых, трудолюбивых и чистых на руку сотрудников органов внутренних дел. Соблюдение конституционных прав граждан и главенство закона – вот наша основная задача», – подчеркнул Кожаев.

Во время рабочей встречи члены специальной группы МВД РК сообщили личному составу о мерах, принятых в отношении ряда руководителей городской полиции. Также замминистра лично ознакомил начальника департамента полиции Шымкент Кайрата Дальбекова с приказом министра внутренних дел о наказании за бесконтрольность.

Ранее к дисциплинарной ответственности были привлечены несколько руководителей ДП Шымкента. Преступления и правонарушения совершали экс-начальник местной полицейской службы, командир роты и двое сотрудников полка патрульной полиции, а также сотрудники Абайского районного управления полиции.

В МВД подчеркнули, что помимо наказания самих нарушителей, жесткие меры будут приняты и в отношении кадрового аппарата, в чьи обязанности входит работа с личным составом.


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