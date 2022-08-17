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Несырьевой экспорт РК за полгода составил $12 млрд
17 Августа 2022 18:53

Несырьевой экспорт РК за полгода составил $12 млрд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Товарооборот несырьевых товаров Казахстана за январь-июнь 2022 года составил $31,6 млрд, что на 20,6% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($26,2 млрд). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

При этом экспорт товаров обрабатывающей промышленности за январь-июнь 2022 года вырос на 33,5% и составил $12 млрд.

«Рост экспорта обосновывается увеличением поставок таких несырьевых товаров, как: уран (рост в 2,2 р.), ферросплавы (на 57%), медь и катоды из меди (на 16,5%), мука пшеничная или пшенично-ржаная (на 82,5%), телефонные аппараты (на 92,8%), сера, кроме серы сублимированной, осажденной или коллоидной (рост в 3,5 р.), оксиды и гидроксиды алюминия (на 95,7%)», - сообщили в ведомстве.

Импорт несырьевых товаров в Казахстан за январь-июнь 2022 года вырос на 13,9% и составил $19,6 млрд.

В свою очередь, по информации Минторговли, рост импорта обосновывается увеличением ввоза таких товаров, как: кузова для автомобилей (рост в 2,5 р.), лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи (на 36,9%), изделия из черных металлов прочие (рост в 2,2 р.), двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием (рост в 2,2 р.), части и принадлежности для автомобилей и тракторов (на 41,3%), телефонные аппараты (на 22,7%), электрогенераторные установки (на 69,8%).


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