Несуществующие вещи из Китая продавал в WhatsApp житель Семея, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В мессенджере WhatsApp появилась новая мошенническая схема, жертва которой обратилась за помощью в полицию.

В середине сентября этого года в центральный отдел полиции УП Семея обратился 35-летний мужчина, который рассказал, что 6 июня этого года, используя мессенджер WhatsApp, заказал товар из Китая.

Злоумышленник, отправив свои реквизиты, потребовал стоимость товара оплатить заранее. Ничего не подозревая, потерпевший повелся на уловки мошенника и сразу же перечислил средства в размере более 1 млн 500 тысяч тенге, выполнив требования своего продавца. После второго перевода продавец, обещавший поставить товар, перестал выходить на связь. Мужчина, понимая, что был обманут, обратился в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность злоумышленника, которым оказался 35-летний безработный житель Семей. В ходе допроса подозреваемый признал свою вину, пояснив что деньги потратил на свои нужды.