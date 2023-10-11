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    13:05, 11 Октябрь 2023 | GMT +6

    Несуществующие вещи из Китая продавал в WhatsApp житель Семея

    ватсап мошенники
    Фото: Polisia.kz

    Несуществующие вещи из Китая продавал в WhatsApp житель Семея, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    В мессенджере WhatsApp появилась новая мошенническая схема, жертва которой обратилась за помощью в полицию.

    В середине сентября этого года в центральный отдел полиции УП Семея обратился 35-летний мужчина, который рассказал, что 6 июня этого года, используя мессенджер WhatsApp, заказал товар из Китая.

    Злоумышленник, отправив свои реквизиты, потребовал стоимость товара оплатить заранее. Ничего не подозревая, потерпевший повелся на уловки мошенника и сразу же перечислил средства в размере более 1 млн 500 тысяч тенге, выполнив требования своего продавца. После второго перевода продавец, обещавший поставить товар, перестал выходить на связь. Мужчина, понимая, что был обманут, обратился в полицию.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность злоумышленника, которым оказался 35-летний безработный житель Семей. В ходе допроса подозреваемый признал свою вину, пояснив что деньги потратил на свои нужды.

    – По факту мошенничества проводится досудебное расследование. Полиция проверяет причастность злоумышленника к другим преступлениям, – рассказал начальник ДП области Абай Султан Бекторе.

     

    Теги:
    Семей Мошенничество Соцсети полиция Абайская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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