Несуществующие услуги на 420 млн тенге оказали предприниматели из Костаная

Уголовное дело рассматривали в суде №2 города Костаная. Подсудимые обвинялись в причинении особо крупного ущерба государству. Они выписывали счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров с целью извлечения имущественной выгоды, передает корреспондент агентства Kazinform.

Преступные действия совершались на территории столицы. Буквально за год (с 2022 по 2023 гг) подсудимые «оказали» услуги на 420 млн тенге, выписывая счет-фактуры по различным направлениям. По факту никакой деятельности зафиксировано не было.

В суде один из обвиняемых раскаялся, второй не вину признал.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы: первому подсудимому - на 3 года, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих структурах сроком на 5 лет, второму – сроком на 4 года, с конфискацией в доход государства денежных средств в сумме 18 700 долларов США, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих структурах сроком на 5 лет.

Отбывания наказания определено в учреждениях УИС минимальной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.