Несуществующую путевку в Дубай купила жительница Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Жительница Актау купила несуществующую путевку в Дубай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Женщина купила путевку в Дубай у неизвестного лица. По поступившей информации, 51-летняя жительница должна была выехать за границу в начале марта. Однако подозреваемая не выполнила своего обещания. По этому поводу потерпевшая обратилась в полицию с заявлением. Материальный ущерб составляет 658 тысяч тенге.

Сотрудниками криминальной полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий задержана 33-летняя подозреваемая. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции города Актау по статье 190 УК РК «Мошенничество».

Иные сведения не разглашаются в интересах следствия.