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    13:28, 17 Май 2021 | GMT +6

    Несуществующую квартиру сдавал житель столицы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Советник министра и официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз рассказал о выявленных фактах интернет-мошенничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На прошлой неделе была проведена операция «Хай-тек», направленная на предупреждение и раскрытие преступлений в сфере информатизации и связи, а также информационных технологий, в том числе связанных с интернет-мошенничеством», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге в МВД.

    По его словам, за три дня данного мероприятия было выявлено множество фактов обмана интернет-пользователей.

    «Так, столичные полицейские задержали мошенника, который обманул граждан, подав объявление о сдаче в аренду несуществующей квартиры. Выявлено 8 потерпевших, понесших материальный ущерб на общую сумму 300 тысяч тенге», - сообщил представитель МВД.

    Ранее М. Баймукашев рассказал о ходе следствия по делу о гибели казахстанки в Грузии.

    Он также сообщил о скрывавшихся на территории США мошенниках. По его словам, за последние 5 лет установлены и задержаны разыскиваемые лица в странах СНГ, а также ФРГ, Грузии, Турции, США, Израиля, Арабских Эмиратов, Финляндии, Великобритании, Канады, Сенегала, Испании, Таиланда, Румынии, Португалии, Болгарии, Австрии, Китая, Швеции, Македонии, Польши, Дании, Греции, Хорватии и других.


    Теги:
    Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
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