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Несуществующую квартиру почти за полмиллиона тенге сдали россиянину мошенники в Костанае

Автор:  
Жанна Мусабаева
28 Сентября 2022, 14:10
Несуществующую квартиру почти за полмиллиона тенге сдали россиянину мошенники в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Гражданин Российской Федерации, приехавший в Костанай и намеревавшийся снять жилье в аренду, столкнулся со мошенниками. Мужчине помощь оказали полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте полиции Костанайской области, 27 сентября на пульт «102» поступило сообщение от молодого человека, который приехал в Костанай из России. Как оказалось, при попытке снять жилье он столкнулся со злоумышленниками. Мнимые владельцы квартиры взяли деньги за аренду несуществующего жилья.

«Столкнулся с проблемой поиска жилья, и на этой почве попал под действие злоумышленников. Лишился 450 тысяч тенге. Сначала не знал, что делать, но в итоге обратился в полицию, где мне довольно быстро помогли», - поделился Владимир Небренчин.

Помогло то, что Владимир запомнил номера машины злоумышленников. С этими данными он и обратился в полицию.

«Все нарядам была передана ориентировка. Один из патрулей остановил автомобиль для проверки. Оказалось, что водитель передвигался на подложных номерах. В ходе дальнейших разбирательств установлено, что водитель и его пассажиры и есть участники мошеннических действий против иностранца. В настоящее время деньги возвращены потерпевшему»,- пояснили в полиции.


Костанайская область   Россия   МВД РК   Костанай  
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