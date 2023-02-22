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Несуществующий участок земли за 2 млн тенге продал мошенник жителю Жамбылской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
22 Февраля 2023, 16:45
Несуществующий участок земли за 2 млн тенге продал мошенник жителю Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Меркенский районный отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился местный житель. Со слов пострадавшего, малознакомый мужчина обещал ему оформить участок земли площадью 3 гектара. Мошенник выманил у пострадавшего 2 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена личность подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Меркенского района.

По факту проводится досудебное расследование по статье 190 части 1 УК РК «Мошенничество». Подозреваемый полностью признал свою вину.

Фото: polisia.kz


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