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Несуществующий сахар стоимостью 4,2 млн тенге продавал мошенник в Таразе

7 Декабря 2022, 11:39
Несуществующий сахар стоимостью 4,2 млн тенге продавал мошенник в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Несуществующий сахар стоимостью 4,2 млн тенге продавал мошенник в Таразе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию Тараза от местного жителя поступило заявление о мошенничестве, незнакомый мужчина обещал продать ему 20 тонн сахара по низкой цене из сахарного завода. Когда мужчина приехал за сахаром на грузовике, подозреваемый взял у него деньги, отравил к воротам завода, а сам в это время скрылся в неизвестном направлении и перестал выходить на связь. Общая сумма ущерба составила 4,2 млн тенге.

По факту начато досудебное расследование по статье 190 части 3 УК РК «Мошенничество».

Полицейские задержали ранее неоднократно судимого 37-летнего жителя Алматы. Подозреваемый полностью признал свою вину и был водворен в изолятор временного содержания. Устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям. Это не первый случай мошенничества с продажами несуществующего сахара.

Как сообщалось, несколько месяцев назад аферистке удалось обмануть жителей Тараза на общую сумму более 2 миллионов тенге.


Фото: polisia.kz


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