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Несуществующими соцвыплатами заманивают костанайцев мошенники

19 Марта 2021 12:30
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Несуществующими соцвыплатами заманивают костанайцев мошенники

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В костанайском филиале госкорпорации «Правительство для граждан» предупреждают о новом виде мошенничества, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Людям звонят и сообщают о том, что им положена социальная выплата. С такими телефонными атаками столкнулись и костанайцы.

«Участились звонки от жителей региона с вопросом: не утверждены ли в республике новые соцвыплаты. Как оказалось, гражданам звонят якобы представители Госкорпорации и сообщают о том, что они им положены. Вот только для начисления денег необходимо погасить все кредиты, сообщить для сверки свои личные данные»,- рассказали о новом виде мошенничества в «Правительстве для граждан» по Костанайской области.

В учреждении также отметили, что работники госкорпорации не осуществляют обзвонов, не имеют доступа к базам данных должников, а также не причастны к работе коллекторских компаний.

«Если услугополучатель предоставил неполный пакет документов или будут выявлены какие-то неточности, то в услуге будет отказано. Государственная корпорация «Правительство для граждан» настоятельно рекомендует проявлять бдительность и не сообщать свои личные данные третьим лицам», — подчеркнул директор филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по Костанайской области Канат Толепулы.

Помимо этого, рекомендуется более бережно относится к электронной цифровой подписи. И так же не передавать никому флэш-носители с ключами, так как третьи лица могут воспользоваться ЭЦП для мошеннических действий.

«ЭЦП – это ключ к нашим персональным данным, доступ в наш личный кабинет на портале электронного правительства. Если электронная цифровая подпись с паролем попала в руки злоумышленника, то он может распространить их заинтересованным гражданам, есть риски заключения юридических, финансовых сделок, существует риск переоформления авто или прописки в квартиру незнакомых граждан. Если Вы потеряли носитель, на котором записаны электронно-цифровые ключи, следует незамедлительно получить новые ключи ЭЦП, затем через личный кабинет сайта «Национальный удостоверяющий центр РК» отозвать утерянные», — добавил директор регионального филиала «Правительство для граждан».

По этой же причине Госкорпорация не рекомендует гражданам получать электронные услуги у частных лиц в платном порядке. Это можно оформить самостоятельно через портал egov.kz.


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#Костанайская область   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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