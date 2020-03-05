Несуществующие ювелирные украшения продавала в социальной сети жительница Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Полиция Тараза задержала жительницу областного центра, подозреваемую в мошенничестве, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

25-летняя девушка «продавала» ювелирные украшения в социальной сети Instagram, получала оплату на банковскую карточку, а товар не отправляла.

«Одна горожанка заказала через Instagram золотые изделия и отправила деньги продавцу, но, не получив товар, обратилась в полицию. Полицейские установили, что мошенница под предлогом продажи ювелирных изделий просила клиентов перечислять денежные средства на банковскую карточку. Поскольку продажа через соцсети в настоящее время является распространенным видом торговых отношений, то клиенты без сомнений отправляли ей деньги. Но заказ свой так и не получали», - пояснили в пресс-службе ведомства.

При личном обыске у задержанной были обнаружены и изъяты банковская карточка, принадлежащая другой женщине, и сотовый телефон с многочисленными кодами и абонентскими номерами. Задержанная полностью признала свою вину.

«Сейчас сотрудники департамента полиции Жамбылской области проводят анализ на предмет установления аналогичных фактов. Предположительно заказчиков было около 30 человек, но в полицию обратилась лишь одна женщина», - уточнили в полиции.

В данный момент проводится досудебное расследование по статье 190 части 2 пункта 4 УК РК «Мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы».

«Покупка товаров через социальные сети стала частью нашей жизни, это очень удобно, экономит время, что весьма существенно при нынешнем стремительном темпе жизни. Однако непроверенные продавцы зачастую обманывают клиентов. Поэтому рекомендуем гражданам быть бдительными и предусмотрительными при общении с незнакомыми людьми. И помнить, что целью некоторых из них являются недобрые намерения», - пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.