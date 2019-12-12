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вчера 23:59
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вчера 20:02
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вчера 19:57
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Несуществующие квартиры сдавал в аренду житель Усть-Каменогорска
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ. – Полицейские Восточного Казахстана задержали жителя Усть-Каменогорска, который сдавал в аренду несуществующие квартиры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.
В полиции рассказали, что задержанный размещал «объявления» на популярных рекламных сайтах.
«На фотографиях квартира выглядела уютной и ухоженной, при этом цена была указана чуть ниже других арендных квартир. При беседе с потенциальными клиентами мужчина говорил, что квартира в удобном районе города, в хорошем состоянии и что на нее уже есть большой спрос и для решения в положительную сторону необходимо внести полную оплату за аренду», - пояснили в пресс-службе ДП ВКО.
Мошенник просил переводить денежные средства на банковскую карту. 23-летний житель областного центра сдал несуществующую квартиру 9 раз и таким образом причинил ущерб на сумму 350 тысяч тенге.
В полиции также рассказали, что на одном из сайтов неизвестный разместил объявление о продаже запчастей. Товары и услуги предлагал по низкой цене, с требованием предоплаты. После того, как получал предоплату, исчезал и не выходил на связь. Оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний житель области.
В пресс-службе отметили, что около 35% интернет-мошенничеств связаны продажей дорогой техники и меховых изделий, 15% — с использованием интернет-банкинга, 12,8% - с арендой квартир, 18,2% - продажа автозапчастей и автомобилей в Интернете.
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