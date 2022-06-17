17 Июня 2022 05:43

Несуществующие кирпичи почти на 10 млн тенге продал мошенник в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Пенсионер в Таразе подозревается в мошенничестве с продажей виртуальных кирпичей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в отдел полиции города Тараза с заявлением о факте мошенничества обратились несколько жителей области.

«По словам потерпевших, некий мужчина в период с 2020 по 2021 годы через платформу онлайн-объявлений представлялся владельцем кирпичного завода, входил в доверие, брал заказ на изготовление кирпичей, а после получения денег не выходил на связь», - сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.

В общей сложности пострадавшие заказали у мошенника более 400 тыс. кирпичей. Сумма причинённого материального ущерба составила около 9,4 млн тенге.

Сотрудники 1-го отдела полиции управления полиции города Тараза в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали 64-летнего жителя областного центра. Задержанный дал признательные показания.

«По словам подозреваемого, все полученные мошенническим путем деньги он потратил на личные нужды», - уточнили в ведомстве.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 части 3 УК РК «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества.

Ранее жамбылские полицейские расследовали факты мошенничества при оплате товаров в магазинах.

В Таразе трое парней несколько месяцев обманывали продавцов магазина, предъявляя поддельные чеки об оплате товаров. О самом факте обмана владелица магазина узнала только после ревизии. Когда она обнаружила недостачу в 1,5 млн тенге, то стала проверять чеки всех покупателей. Задержаны трое парней 18 и 17 лет, они дали признательные показания.

Аналогичный случай зарегистрировали в Шуском районе. 26-летний житель города Шу ухитрялся в течение длительного времени покупать товары на крупные суммы, предъявляя при этом поддельные чеки об оплате, тем самым причинил материальный ущерб на сумму 1,5 млн тенге.

Полицейские призывают проявлять бдительность и осторожность, дабы избежать подобных коллизий. Необходимо принимать безналичную оплату за товар не через банковские приложения, а только через терминалы банков. Сегодня мошенники прибегают к различным ухищрениям, следует быть внимательными и соблюдать законы, принимать оплату законным и безопасным путем. Только тогда вы сможете избежать неприятных последствий, пояснили в ведомстве.