Нестле Казахстан: насколько безопасна продукция, ответили в Минздраве

Швейцарский концерн детского питания Nestle обвинили в добавлении вредного сахара. Корреспондент агентства Kazinform узнал о том, как Министерство здравоохранения контролирует работу зарубежных компаний в стране, в том числе «Нестле Казахстан». Также на обвинения ответили в самой компании.

Ранее в СМИ сообщали о скандале в Индии. Власти страны заявили о том, что швейцарский концерн Nestle добавляет вредный для детей сахар в детские хлопья и молоко, продающиеся в странах со средним и низким уровнем дохода. При этом в продукции для детей из европейских стран этот вредный сахар не добавляется. Также с обвинениями в адрес Nestle выступили представители швейцарской неправительственной организации Public Eye и Международной сети действий в области детского питания.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК в ответе на официальный запрос корреспондента сообщил о том, что продукты детского питания «Нестле» производятся для стран СНГ, в том числе для Казахстана, филиалом ООО «Нестле Россия» в городе Вологде. Филиал входит в состав холдинга «Nestle Societe Anonyme» (Швейцария). С производства в Казахстан поставляют различные виды молочных и безмолочных детских каш, молочных смесей и пюре. В ведомстве рассказали, что в производстве используется 70% местного сырья: пшеничная и кукурузная мука, рис, фрукты и овощи.

Государственный контроль за продуктами детского питания осуществляется в рамках санитарно-эпидемиологического мониторинга продукции и контрольного закупа на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам) и технических регламентов Евразийского экономического союза.

— Установлены жесткие требования к производству, основному сырью и компонентам, используемым при изготовлении продуктов детского питания. Так, продукты детского питания должны соответствовать функциональному состоянию организма ребенка с учетом его возраста и быть безопасными для здоровья ребенка, соответствовать специальным (отдельным) гигиеническим нормативам безопасности и пищевой ценности. Не допускается в составе продуктов детского питания присутствие ГМО, ветеринарных препаратов — стимуляторов роста животных (в том числе гормональных препаратов), лекарственных средств (в том числе антибиотиков), микотоксинов, диоксинов, бензопирена, токсических элементов, пестицидов, пищевых добавок. За период 2016–2023 гг. было исследовано более 7 тысяч проб детского питания, из них не соответствовали требованиям технических регламентов Союза — 200 проб (2,8%), — уточнили в ответе на официальный запрос.

По данным ведомства, 86 видов детского питания компании Nestle имеют государственную регистрацию, выданную в период с 2015–2022 годы.

В ответе на официальный запрос корреспондента, компания «Нестле» отметила, что их ключевой приоритет — качество и безопасность.

— Мы открыто представляем информацию о составе нашей продукции, чтобы потребители могли сделать информированный выбор. На упаковку продукции нанесена информация о составе продукта, в том числе о наличии и количестве или отсутствии добавленного сахара. При этом общее количество сахаров в продукции строго контролируется и соответствует всем применимым регуляторным требованиям к продуктам для детского питания. Важно отметить, что в детских кашах «Нестле» под брендами Nestle и Gerber, зарегистрированных в ЕАЭС как продукт прикорма для детей 4-6 месяцев, нет добавленного сахара в составе, — рассказали в компании.

По их словам, вся продукция детского питания «Нестле», реализуемая компанией на рынке Казахстана, соответствует требованиям национального законодательства и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по количеству сахара в продукции детского питания, которые нацелены на здоровое развитие ребенка.