Нестандартный конкурс организовали в Павлодаре детям полицейские

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области ведомство уголовно-исполнительной системы организовало для детей Instagram-конкурс с подарками, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Дети - это наш стимул в жизни. Подобный конкурс в онлайн-режиме мы проводим впервые; пропаганда семейных ценностей и внимание детям - это одно из приоритетных направлений нашей деятельности, - сказал начальник департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области Талгат Молдажанов, поздравив детей сотрудников ведомства с Международным днём защиты детей. - С удивлением узнали, сколько талантливых детей растят наши сотрудники».

В честь этого праздника среди детей сотрудников УИС устроили онлайн-конкурс, в котором принял участие 41 ребёнок в возрасте до восьми лет. 25 мая на Instagram-странице ДУИС были опубликованы видеоролики участников. Чтобы пропасть на конкурс, нужно было рассказать стихотворение или спеть песню.

«Главного победителя на приз от первого руководителя департамента определил генератор случайных чисел в прямом эфире Instagram . Им стала Томирис Бахытбек , которой вручили сертификат на 20 тысяч тенге в один из торговых центров города», - добавили в пресс-службе департамента.

Остальными тремя победителями стали ребята, у которых под видео оказалось наибольшее количество «классов», комментариев и просмотров: восьмилетняя Ботагоз Каиркешева, Полина Шрейдер Полина (восемь лет) и Акбота Мереке (пять).

«Всем им вручили сертификат на десять тысяч тенге в магазин игрушек», - добавили в ДУИС.

Сотрудники УИС посетили многодетных коллег и малообеспеченные многодетные семьи. Всех поздравили с предстоящим праздником детства и пожелали мира и добра.