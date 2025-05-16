Нестабильность на старте бизнеса: почему важно не бояться ошибок

Llama Incubator — это престижный акселератор компании Meta, который поддерживает стартапы в области искусственного интеллекта, предоставляя им доступ к передовым технологиям, экспертам и инвесторам, что для Казахстана означает признание на международной арене и возможность вывести свои разработки на мировой уровень.

Один из ключевых факторов успеха стартапов — это наличие профессионального сопровождения, которое помогает пройти путь от идеи до выхода на рынок. Эту роль выполняют сертифицированные бизнес-трекеры: они помогают командам сфокусироваться, проверять гипотезы, адаптироваться к изменениям и выстраивать устойчивую стратегию роста.

Среди таких специалистов — Расул Тасщанов, сертифицированный эксперт-трекер, который подробно рассказал агентству Kazinform, как стартапам важно учиться на ошибках, не бояться неудач и сохранять динамику развития даже в условиях неопределенности.

Роль в развитии стартапов: от идеи до реализации

Расул Тасщанов работает сертифицированным эксперт-трекером в таких респектабельных организациях, как Терриконовая долина и Астана Хаб. Его задача — помочь проектам пройти путь от идеи до создания жизнеспособного IT-продукта, решающего реальные проблемы и приносящего доход.

— Моя роль заключается в том, чтобы с помощью методологических инструментов помочь стартапу преодолеть стадии от концептуальной идеи до создания работающего продукта, который решает реальные проблемы людей и имеет потенциал для роста и масштабирования, — рассказал он.

На ранних этапах стартапы часто сталкиваются с неопределенностью и недостатком ресурсов. В такие моменты опытный ментор может сыграть ключевую роль, направив команду в правильное русло.

Конкретные успехи и достижения стартапов

За годы работы спикер помог множеству стартапов добиться успеха. Один из недавних примеров — два проекта, с которыми он работал: один привлек инвестиции в размере 60 миллионов тенге спустя всего два месяца наставничества, другой — вышел на рынок США.

— Это пример того, как поддержка на ранних этапах может изменить будущее стартапа. Понимание потребностей целевой аудитории и правильное тестирование продукта — ключевые моменты, которые помогают выйти на новый уровень, — подчеркнул спикер.

Международный опыт

Тасщанов также сотрудничает с Астраханским технопарком FABRIKA — первым частным технопарком России и региональным оператором «Сколково». В рамках акселерационной программы FABRIKA на демо-дне он оценивал стартапы по ряду ключевых критериев: актуальность проблемы, валидность гипотез, наличие MVP и признаки product-market fit, состав и компетенции команды, бизнес-модель, а также стратегию выхода на рынок.

FABRIKA поддерживает стартапы на всех этапах развития — от идеи до выхода на рынок. Здесь команды получают образовательную поддержку, консультации и помощь в подаче заявок на статус участника проекта «Сколково».

Кроме этого, в Казахстане Тасщанов активно работает и с Терриконовой долиной — экосистемой для развития IT и Digital, включающей инкубатор, акселератор и образовательные программы. Здесь он помогает стартапам находить свою нишу, тестировать гипотезы и привлекать инвестиции.

— В одном из инкубаторов «Терриконовой Долины» мне поручили курировать четыре стартапа, и все они успешно завершили программу, — рассказал Тасщанов.

Более того, все эти проекты вошли в число финалистов демо-дня, где собираются лишь 10–15% лучших участников. Такой успех стал результатом строгого соблюдения правил программы: команды проводили консультации, участвовали в воркшопах, регулярно организовывали трекшн-митинги и активно занимались продажами. Такой подход позволил им не только выйти в финал, но и побороться за призовые места и гранты от «Терриконовой Долины».

В декабре 2023 года Тасщанов также выступил наставником и судьей на международном хакатоне «ИИ для дела и денег», который объединил участников из Казахстана, России и Испании. Его задачей было помочь командам адаптировать идеи под реальные бизнес-кейсы и доработать MVP на основе ИИ-инструментов (таких как ChatGPT, Make и др.).

Организатором хакатона стал Андрей Торбичев, управляющий партнер инвестфонда «Месторождение» и директор «Академии трекеров». Расул Тасщанов, опытный ментор и эксперт в области стартапов, выступил в роли наставника и судьи. Его поддержка помогла участникам не только адаптировать идеи под реальные бизнес-задачи, но и значительно улучшить свои продукты, учитывая лучшие практики и современные тренды.

Гайды для новичков

— Важно, чтобы молодые предприниматели понимали: успешный бизнесмен — это не тот, кто не ошибается, а тот, кто умеет извлекать уроки из неудач, — делится Тасщанов.

Он подчеркивает, что успех зависит от умения адаптироваться к изменениям, находить свою нишу и работать в команде. Среди актуальных трендов он выделяет рост интереса к ИИ-проектам и подчеркивает, что следование трендам не должно быть самоцелью.

— Главное — не бояться нестабильности, учиться на практике и окружать себя правильной командой, — заключает Тасщанов.

Для Расула Тасщанова, сертифицированного бизнес-трекера, эти принципы не просто теория. За годы работы он помог десяткам стартапов пройти путь от идеи до рынка, консультируя команды в Терриконовой долине и Астана Хабе. Под его наставничеством проекты не только преодолевали кризисные моменты, но и привлекали инвестиции, выходили на международные рынки и находили свои ниши. Такой опыт позволяет ему с уверенностью утверждать: ошибки — это не приговор, а возможность для роста.