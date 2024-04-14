Нестабильная погода сохранится на большей части Казахстана
Согласно синоптическому прогнозу 13–19 апреля на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды. Подробно об этом рассказала пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова на брифинге в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.
В ходе брифинга стало известно, что осадки прогнозируются в виде дождя, на северо-западе, севере, востоке, в центре Казахстана, ночью возможен переход дождя в снег: 14–15 апреля в области Улытау, в Актюбинской, Северо-Казахстанской областях, 14–16 апреля — в Карагандинской области, 14, 17 апреля — в Костанайской области, 15–16 апреля — в Акмолинской, Павлодарской областях, 16–19 апреля — в Восточно-Казахстанской области.
— Сильный дождь прогнозируется 13-14, 16 апреля в Туркестанской области, 14–16 апреля — в Алматинской, Жамбылской областях, 16 апреля — в области Жетысу, — сообщила пресс-секретарь РГП «Казгидромет» на площадке СЦК.
Прекращение осадков ожидается с 17 апреля на западе, северо-западе, юге страны, с 19 апреля — на севере республики.
— Постепенное повышение температуры воздуха на западе страны ночью до 18 тепла, днем до 30 тепла, на северо-западе, севере страны ночью до 12 тепла, днем — до 25 тепла, в центре, на востоке республики ночью до 10 тепла, днем — до 23 тепла, на юге ночью до 17 тепла, днем — до 30 тепла, на юго-востоке страны ночью 12 тепла, днем постепенное повышение до 25 тепла, — добавила Алина Исмагулова.