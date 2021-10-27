Нестабильность ситуации с COVID-19 в Павлодарской области обусловлена низким уровнем вакцинации – эпидемиологи

ПАВЛОДАР. КАЗИФНФОРМ – В Павлодарской области в «красной» зоне по числу больных КВИ остаются все три города и 9 из 10 районов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В «красной» зоне находятся все города и районы области, за исключением Майского района, который находится в «жёлтой» зоне», - рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

По данным ДСЭК, в Павлодарской области эпидемиологическая ситуация остаётся нестабильной. В регионе зарегистрировано 50844 случая заболевания коронавирусной инфекцией среди населения. 27862 случая, или 54,7% заболеваемости приходится на город Павлодар.

«За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 223 случая COVID-19, в том числе в Павлодаре - 126, Экибастузе - 29, Аксу - 25. По оценке эпидемиологов ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией остаётся нестабильной, наблюдается прирост», - добавили в департаменте.

С 20 по 26 октября в области зарегистрировано 1327 заболевших, за 13 -19 октября – 1162 случая COVID-19. Вирусологическими лабораториями Павлодарской области за последние сутки проведено 2154 ПЦР-исследования.

«Нестабильность эпидситуации и рост заболеваемости, по мнению эпидемиологов, обусловлена низким уровнем вакцинации против коронавирусной инфекции. На сегодня провакцинировано только 40% населения из необходимых 60% для создания стойкой иммунной прослойки», - заявили эксперты.

Кроме того, подчеркнули в ДСЭК, наступил эпидсезон по ОРВИ и гриппу. Наблюдаются понижение температуры воздуха, ухудшение погодных условий, в связи с чем увеличилось число обращений населения за медицинской помощью при первых симптомах простуды, что повлекло рост количества проводимых ежедневных ПЦР-обследований.