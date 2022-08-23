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    13:05, 23 Август 2022 | GMT +6

    Нестабильная отгрузка нефтепродуктов с НПЗ отмечается в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время НПЗ вырабатывают топливо в достаточном количестве. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время НПЗ вырабатывают топливо в достаточном количестве, как я отметил запасы на НПЗ составляют порядка 50 тыс. тонн, однако отгрузка нефтепродуктов с НПЗ осуществляется нестабильно», - сказал Болат Акчулаков.

    По словам министра, в недостаточном количестве поставляется порожние вагон-цистерны, наблюдается увеличение сроков доставки вагонов до пунктов доставки.

    «В связи с этим необходима скоординированная и слаженная работа всех звеньев логистической цепочки – НПЗ РК, КМГ, КТЖ, а также государственных органов», - подчеркнул Болат Акчулаков.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане сохраняются ограничения в реализации дизтоплива.




    Фото: m.azh.kz



    Теги:
    Правительство РК Минэнерго РК Правительство
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