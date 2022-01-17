Нёсших службу в период ЧП полицейских отметили костанайские меценаты
КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Меценаты поблагодарили полицейских Костанайской области за работу в период режима ЧП, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Сегодня в департаменте полиции состоялась встреча с меценатами Костанайской области, которые обратились к полицейским со словами благодарности за обеспечение общественного порядка и защиту прав граждан в период ЧП.
Почетный гражданин города Костаная, генеральный директор ТОО «БК-СТРОЙ» Игорь Ким отметил, что в эти дни никто не остался в стороне и многие поддержали полицеских, которые не допустили тяжких последствий в регионе.
Бизнесмены сегодня отметили тех, кто был на передовой и достойно исполнил свой служебный долг.
Меценаты, среди которых президент АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение, доктор технических наук Валерий Гриненко, директор ТОО «Асалия» Дулат Шаяхметов оказали материальную помощь более чем 50 сотрудникам полиции.
«Оказанная поддержка со стороны бизнеса - это большая моральная поддержка полицейских, которые продолжают нести службу в усиленном варианте. Уверен, что стражи порядка и в дальнейшем будут демонстрировать высокий уровень готовности к критическим вызовам», - отметил начальник ДП Костанайской области Бекет Аймагамбетов.
Также ряд сотрудников были поощрены правами МВД, правами акима области и начальника ДП Костанайской области.
Отмечено, что с момента начала ЧП все объекты бизнеса в регионе были взяты под охрану. В области не было допущено фактов мародерства. Местный бизнес, несмотря на сложность ситуации, не пострадал.
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