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Неспроста пишутся коллективные жалобы - объявить выговор чиновнице рекомендовали в СКО

26 Января 2022 13:38
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Неспроста пишутся коллективные жалобы - объявить выговор чиновнице рекомендовали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Совете по этике Северо-Казахстанской области рассмотрели дисциплинарное дело в отношении руководителя отдела внутренней политики, культуры и развития языков акимата Уалихановского района Гульмиры Аплесановой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Главный специалист управления контроля в сфере государственной службы Дархан Кәрімжан сообщил, что на Аплесанову поступила коллективная жалоба из-за некорректных высказываний и грубости чиновницы.

«По некоторым доводам факты нарушений не нашли своего подтверждения, еще по некоторым нормы Кодекса не применимы в связи с тем, что Аплесанова на тот момент не являлась государственным служащим.

Что касается подтвердившегося факта, то установлено, что в пояснениях, данных департаменту и уполномоченному по этике области, Курманова указывает, что после ее обращения к акиму района по факту запрета выхода на больничный, Аплесанова уже в должности руководителя отдела написала сообщение в Whats App: «Вот значит, как. Сразу настукачила». Аплесанова поясняет, что об этой переписке не помнит, однако после выхода на работу после отпуска между ней и Курмановой. был разговор, где они оба попросили у друг друга извинения за данный инцидент», - проинформировал Д. Кәрімжан

На Совете по этике факт некорректного высказывания чиновница признала и подчеркнула, что извинилась за свой поступок.

Большинство членов Совета по этике проголосовали за рекомендацию вынести Аплексановой выговор.

«Выговор или замечание – наказание будет. Но ей самой нужно обратить внимание. Коллективная жалоба - нехороший симптом для руководителя. Нужно учесть все эти моменты в будущем. Неспроста пишутся коллективные жалобы. Если собираетесь работать дальше, надо учесть все эти моменты», - сказал член Совета по этике Искендир Илеюсизов.

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Автор:

Олеся Жуковень

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