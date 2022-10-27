Несовершеннолетнюю закладчицу задержали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Несовершеннолетнюю закладчицу задержали полицейские Караганды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

16 октября сотрудники полка патрульной полиции УП Караганды на одной из улиц города задержали 17-летнюю девушку. У несовершеннолетней было изъято 20 пакетиков с веществом растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом.

Согласно заключению экспертизы, данное вещество является высушенной марихуаной весом 35,09 грамм. Задержанная пояснила, что устроилась закладчицей в начале августа, про «работу» она узнала в социальных сетях. При этом плату за услуги получала на биткоин-кошелек. В данном случае несовершеннолетняя в месте, указанном куратором, должна была взять 20 пакетиков с марихуаной и в последующем разложить их по тайникам.

Начато досудебное расследование по статье 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Фото: polisia.kz