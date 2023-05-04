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Несовершеннолетнюю закладчицу синтетических наркотиков задержали в Темиртау

Редактор:  
Гульмира Байзакова
4 Мая 2023, 13:11
Несовершеннолетнюю закладчицу синтетических наркотиков задержали в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Несовершеннолетнюю закладчицу «синтетики» задержали полицейские Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками полиции отдела по противодействию наркопреступности управления полиции города Темиртау Карагандинской области на одной из улиц города задержана 17-летняя учащаяся колледжа, у которой было изъято десять свертков с порошкообразным веществом.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий девушка указала девять мест по городу, где успела осуществить закладки. Экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством группы альфа-PVP или «скорость». Это сильнодействующее психотропное вещество, вызывающее привыкание с первого употребления.

Задержанная знала, чем занимается и какая ответственность наступит в случае ее задержания сотрудниками полиции. Однако жажда наживы, легких денег пересилила страх, и девушка стала работать в качестве наркокурьера.

По факту ведется досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере». Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. Управление по противодействию наркопреступности ДП области предупреждает, что действия по закладке наркотических веществ квалифицируется как сбыт и за это предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет, а в иных случаях вплоть до пожизненного.


Карагандинская область   МВД РК   Борьба с наркотиками  
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