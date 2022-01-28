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Несовершеннолетнюю девушку сбил на дороге житель Актобе

28 Января 2022 20:48
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Несовершеннолетнюю девушку сбил на дороге житель Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 17-летнюю девушку сбил на дороге водитель автомашины марки «Toyota Camry», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

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Инцидент произошел 27 января вечером на трассе Южный обход Актобе.

«27 января примерно в 20:20 60-летний водитель автомашины марки «Toyota Camry», двигаясь по объездной трассе «Южный обход» со стороны улицы Жиенбаева в направлении садоводческого коллектива, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП 17-летняя девушка-пешеход госпитализирована в областную детскую клиническую больницу города Актобе», - говорит пресс-секретарь Департамента полиции области Ерболат Саркулов.

В департаменте полиции Актюбинской области рекомендовали водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим. Пешеходам также рекомендуется соблюдать правила дорожного движения при пересечении проезжей части улиц и строго следовать мерам безопасности.

Напомним, недавно в Актобе было возбуждено уголовное дело в отношении водителя легкового автомобиля, который во время беспорядков на площади акимата наехал на полицейского в оцеплении.


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#Актюбинская область   #ДТП   #Происшествия   #Транспорт   #МВД РК   #Регионы  
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Автор:

Самал Ендибаева

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