Несовершеннолетнюю девушку сбил на дороге житель Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 17-летнюю девушку сбил на дороге водитель автомашины марки «Toyota Camry», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.
Инцидент произошел 27 января вечером на трассе Южный обход Актобе.
«27 января примерно в 20:20 60-летний водитель автомашины марки «Toyota Camry», двигаясь по объездной трассе «Южный обход» со стороны улицы Жиенбаева в направлении садоводческого коллектива, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП 17-летняя девушка-пешеход госпитализирована в областную детскую клиническую больницу города Актобе», - говорит пресс-секретарь Департамента полиции области Ерболат Саркулов.
В департаменте полиции Актюбинской области рекомендовали водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим. Пешеходам также рекомендуется соблюдать правила дорожного движения при пересечении проезжей части улиц и строго следовать мерам безопасности.
Напомним, недавно в Актобе было возбуждено уголовное дело в отношении водителя легкового автомобиля, который во время беспорядков на площади акимата наехал на полицейского в оцеплении.
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