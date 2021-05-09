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Несовершеннолетняя выпала из окна пятого этажа в Уральске

Автор:  
Махаббат Сыздыкова
9 Мая 2021, 22:57
Несовершеннолетняя выпала из окна пятого этажа в Уральске

УРАЛЬСК.КАЗИНФОРМ - Девочка-подросток выпала из окна пятого этажа в Уральске. Сейчас пострадавшая находится в Областной детской многопрофильной больнице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Происшествие произошло в 9-этажном доме в микрорайоне Строитель, сегодня 9 мая, в 4.20.

По информации департамента полиции ЗКО, девушка 2004 года рождения выпала из окна пятого этажа и упала на подъездный козырек.

В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что звонок на пульт скорой помощи поступил в 4.16.

У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, травмы живота, грудной клетки, множественные переломы ребер, закрытый перелом голени.

Также в пресс-службе управздрава уточнили, что пострадавшая была в состоянии алкогольного опьянения. Она помещена в Областную детскую многопрофильную больницу.


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