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    12:55, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Несовершеннолетняя утонула в реке Есиль

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане спасатели извлекли тело несовершеннолетней из реки Есиль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

    30 сентября в 07.41 часов на канал «102» поступило сообщение о том, что под пешеходным мостом «Серуен» в реке «Есиль» тонет человек.

    Незамедлительно на место происшествия были направлены наряды полиции и аварийно-спасательные службы ДЧС.

    «Тело погибшей несовершеннолетней было извлечено водолазами», - говорится в сообщении.

    По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.




    Теги:
    Происшествия, ЧС Астана Происшествия Правоохранительные органы
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