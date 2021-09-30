Несовершеннолетняя утонула в реке Есиль

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане спасатели извлекли тело несовершеннолетней из реки Есиль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

30 сентября в 07.41 часов на канал «102» поступило сообщение о том, что под пешеходным мостом «Серуен» в реке «Есиль» тонет человек.

Незамедлительно на место происшествия были направлены наряды полиции и аварийно-спасательные службы ДЧС.

«Тело погибшей несовершеннолетней было извлечено водолазами», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.







