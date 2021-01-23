Несовершеннолетняя пропала без вести в Костанае
20 января в Южный отдел полиции обратилась женщина с заявлением о пропаже дочери – Коробовой Анастасии Александровны, 2003 года рождения. Мама подростка сообщила, что дочь ушла из дома 17 января и до сих пор не вернулась. Причина ухода – семейный конфликт из-за молодого человека Анастасии. Подросток состоит на учете отделения ювенальной полиции города, как выпускница специальной организации образования для детей с девиантным поведением. Несовершеннолетняя ранее неоднократно уходила.
Приметы Коробовой Анастасии Александровны – рост 156 см, среднего телосложения, волосы светлые, ниже плеч, на плече имеется татуировка в виде сердца с короной. Была одета в коричневую куртку, синюю шапку, серый шарф и светло-синие джинсы. Сотового телефона не имеется.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просят сообщить в полицию по номеру 102.