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Несовершеннолетняя погибла в ДТП в Актюбинской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
5 Марта 2023, 14:16
Несовершеннолетняя погибла в ДТП в Актюбинской области Фото: t.me/POLICE_of_KZ

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области произошло смертельное ДТП, передает МИА «Казинформ».

«4 марта примерно в 20:55 на 4 км автодороги «Шалкар – Базой» несовершеннолетний, находясь за рулем Toyota Land Cruiser, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомобиля. Установлено, что автомашину брата несовершеннолетний взял без спроса. Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК. Одна несовершеннолетняя погибла на месте, четверо других с травмами доставлены в больницу», - говорится в сообщении, опубликованное в Telegram-канале POLISIA.KZ.


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