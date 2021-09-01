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    13:39, 01 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Несовершеннолетний насмерть сбил девочку в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года произошли 26 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге первый заместитель начальник департамента полиции Канат Айтбаев сообщил, что двое детей погибли, 27 получили травмы.

    «19-го августа в Акжарском районе в аварии погибла пятилетняя девочка. 25-го августа трагический случай произошёл в селе Новоишимское района им. Г. Мусрепова. 16-летний подросток не справился с управлением мотоцикла и совершил наезд на восьмилетнюю девочку. Школьница от полученных травм скончалась в больнице», - сообщил К. Айтбаев.

    Полицейские добавили, что основная причина несчастных случаев на дороге с участием детей - незнание и несоблюдение правил дорожного движения.

    «На постоянной основе сотрудники полиции в школах проводят беседы и лекции по безопасному поведению на дорогах, раздаются брошюры и буклеты. Для пропаганды ПДД в области созданы свыше 200 отрядов юных инспекторов дорожного движения, в которых принимают участие более четырех тысяч учеников. Профилактическим рычагом является обследование дорожной инфраструктуры вблизи учебных заведений. Управление административной полиции вносит предписания в местные исполнительные органы по установке дорожных знаков, нанесению разметки вблизи школ. С начала года проведено 679 обследований, выдано 432 предписания по устранению выявленных недостатков», - сказал К. Айтбаев.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область ДТП Закон и право Происшествия, ЧС
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