Несовершеннолетний насмерть сбил девочку в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года произошли 26 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге первый заместитель начальник департамента полиции Канат Айтбаев сообщил, что двое детей погибли, 27 получили травмы.

«19-го августа в Акжарском районе в аварии погибла пятилетняя девочка. 25-го августа трагический случай произошёл в селе Новоишимское района им. Г. Мусрепова. 16-летний подросток не справился с управлением мотоцикла и совершил наезд на восьмилетнюю девочку. Школьница от полученных травм скончалась в больнице», - сообщил К. Айтбаев.

Полицейские добавили, что основная причина несчастных случаев на дороге с участием детей - незнание и несоблюдение правил дорожного движения.

«На постоянной основе сотрудники полиции в школах проводят беседы и лекции по безопасному поведению на дорогах, раздаются брошюры и буклеты. Для пропаганды ПДД в области созданы свыше 200 отрядов юных инспекторов дорожного движения, в которых принимают участие более четырех тысяч учеников. Профилактическим рычагом является обследование дорожной инфраструктуры вблизи учебных заведений. Управление административной полиции вносит предписания в местные исполнительные органы по установке дорожных знаков, нанесению разметки вблизи школ. С начала года проведено 679 обследований, выдано 432 предписания по устранению выявленных недостатков», - сказал К. Айтбаев.